25.07.2023 07:30

25 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 липня відзначається народне свято Прокл Плакальник.

Цього дня зазвичай випадає велика роса. За старих часів роса сприймалася не просто як ранкові крапельки води. Її нічну появу представлялося як результат дружби двох стихій - землі та води. У російських легендах роса іноді була у вигляді напівпівниці-полудеви, яка припадає до землі в тузі за своїм колишнім життям у людському образі. Сприймалася роса і як сльози луки. Казали: «Ранкова роса — добра сльоза: нею луг вмивається, з ніччю прощається».



У деяких місцевостях вважали, що росу ночами «сіють» зірки чи русалки, інші вважали, що вона нічим іншим, як піт чи видих землі. З приходом християнства крапельки води на траві стали називати сльозами Богородиці, сльозами розчулення, співчуття і чистоти. Люди говорили так: «Божа роса Божу землю кропить». А святий Прокл отримав ще одне ім'я – Плакальник. У відлуння язичницьким забобонам росу, як частину стихії води, віддали у розпорядження святого Іллі-пророка, який увібрав у себе риси могутнього небесного розпорядника Перуна.



На Русі існував такий звичай: рано-вранці люди виходили в поле, розстилали поверх роси лляне полотно, а потім, коли воно повністю набереться вологи, віджимали росу в глиняні судини. Таку росу зберігали. Вважалося, що вона допоможе вилікуватися від багатьох хвороб очей, від безсоння, а також від пристріту і псування, якщо такі були накладені на людину.



Знахарі радили 25 липня всім без винятку вмиватися росою та протирати нею очі. Наші пращури вірили, що цей ритуал надасть обличчю і тілу красу і силу, очам - здоров'я, а розуму додасть ясності та спокою. Такими ж властивостями, на думку знахарів, мала і дощова вода на Прокла, тому якщо з ранку йшов дощ, то обряд збирання вологи проводився точнісінько, як і з росою.

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