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27.06.2025  18:33   

Пам’ять видатного скульптора Сейфаддіна Гурбанова вшанували в Харкові (фото)

27 червня на фасаді скульптурної майстерні Академії дизайну та мистецтв, де навчав і творив відомий харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов, відкрили пам’ятну дошку.

Харків, меморіальна дошка, Гурбанов
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
 
Сейфаддін Гурбанов – автор численних пам’ятників, що стали невід’ємною частиною Харкова. Скульптури «Скрипаль на даху», пам’ятник архітектору Бекетову, пам’ятник Григорію Сковороді, пам’ятник Учительці та багато інших. Автор отримав звання Народного художника України та Орден «За заслуги» ІІІ ступеня. 
 
"Він був справжнім харків’янином: жив у Харкові, створював свої шедеври у Харкові, навчав. Дуже багато його учнів вже самостійні скульптори. Пам’ять про цього видатного харківського митця в наших серцях" - зазначив мер Харкова Ігор Терехов.


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Тэги:  харків, меморіальна дошка, гурбанов, ігор терехов, скульптор
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