27.06.2025 18:49 Рита Парфенова

Сімом працівникам Харківського СІЗО повідомили про підозру через смерть затриманого в камері (відео)

Працівників Харківського слідчого ізолятора підозрюють у перевищенні повноважень, залишенні в небезпеці та службовій недбалості, що призвели до смерті затриманого. За даними ДБР, потерпілого побили й залишили без медичної допомоги.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру сімом колишнім і чинним працівникам Харківського слідчого ізолятора у зв’язку зі смертю затриманого, якого залишили без допомоги після побиття в камері, передає РЕДПОСТ

Серед підозрюваних – колишній керівник установи, двоє оперуповноважених, помічник начальника зміни, старший по корпусу та двоє молодших інспекторів.

Як встановили слідчі, у квітні 2025 року в СІЗО вирішили «виховати» щойно доставленого підозрюваного, незаконно помістивши його до камери разом із уже засудженим. Через кілька годин співкамерник побив потерпілого до тяжкого стану. Медичну допомогу затриманому не надали – його перевели до віддаленої камери та залишили без допомоги. Уночі чоловік помер від черепно-мозкової травми, переломів і пошкоджень внутрішніх органів.

За висновком судово-медичної експертизи, життя затриманого можна було врятувати, якби йому вчасно надали медичну допомогу.

Співробітники СІЗО, намагаючись приховати факт незаконного переведення та службової бездіяльності, заявили про звичайну бійку між затриманими.

Залежно від ролі кожного, підозри стосуються:

перевищення службових повноважень із тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 365 ККУ),

залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135 ККУ),

службової недбалості, що спричинила смерть (ч. 3 ст. 367 ККУ).

Покарання за цими статтями передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про запобіжні заходи.

Окремо Національна поліція повідомила про підозру засудженому, який завдав потерпілому смертельних тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 121 ККУ).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Немишлянського району затримали чоловіка за скоєння замаху на вбивство.