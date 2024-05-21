21.05.2024 21:40

Про денні обстріли Харківщини повідомили у прокуратурі

Ворог продовжує завдавати ударів по Вовчанській та Купʼянській громадах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, вдень 21 травня ворожий FPV-дрон влучив у авто поліцейського у прикордонній Вовчанській громаді, коли той їхав евакуювати людей. У правоохоронця контузія.

Також сьогодні орієнтовно о 13:30 війська рф з артилерії обстріляли с. Мирне Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Близько 15:00 окупанти вдарили по центральній частині селища Купʼянськ-Вузловий. Зазнали пошкоджень обʼєкти цивільної інфраструктури. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з РСЗВ.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці задокументували наслідки ворожих авіаударів по цивільній інфраструктурі Золочева.