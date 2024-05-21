21.05.2024 21:40
Про денні обстріли Харківщини повідомили у прокуратурі
Ворог продовжує завдавати ударів по Вовчанській та Купʼянській громадах.
За даними слідства, вдень 21 травня ворожий FPV-дрон влучив у авто поліцейського у прикордонній Вовчанській громаді, коли той їхав евакуювати людей. У правоохоронця контузія.
Також сьогодні орієнтовно о 13:30 війська рф з артилерії обстріляли с. Мирне Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Близько 15:00 окупанти вдарили по центральній частині селища Купʼянськ-Вузловий. Зазнали пошкоджень обʼєкти цивільної інфраструктури. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з РСЗВ.
За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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