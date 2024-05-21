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21.05.2024  21:40   

Про денні обстріли Харківщини повідомили у прокуратурі

Ворог продовжує завдавати ударів по Вовчанській та Купʼянській громадах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, вдень 21 травня ворожий FPV-дрон влучив у авто поліцейського у прикордонній Вовчанській громаді, коли той їхав евакуювати людей. У правоохоронця контузія.
 
 
Також сьогодні орієнтовно о 13:30 війська рф з артилерії обстріляли с. Мирне Купʼянського району. Пошкоджено приватні домоволодіння.
 
 
Близько 15:00 окупанти вдарили по центральній частині селища Купʼянськ-Вузловий. Зазнали пошкоджень обʼєкти цивільної інфраструктури. Попередньо, російські військові били по населеному пункту з РСЗВ.
 
За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці задокументували наслідки ворожих авіаударів по цивільній інфраструктурі Золочева.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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