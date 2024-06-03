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03.06.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області триває гасіння семи лісових пожеж

Протягом доби з 2 по 3 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння 7 лісових пожеж на загальній площі понад 4300 га. Ціною титанічних зусиль рятувальників та працівників лісгоспів вдалось локалізувати 5 з цих пожеж на загальній площі понад 2230 га.
 
Вони працюють під постійною загрозою повторних обстрілів та високої забрудненості лісів вибухонебезпечними предметами. Залучено 23 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 103 рятувальника ДСНС, 4 піротехнічних та 2 медичних розрахунки. Також 15 одиниць техніки лісгоспів та 39 лісників.
 
Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж в Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11525 осіб, з них 879 дітей та 262 маломобільні особи.
 
За цей період здійснено 53 оперативні виїзди, з яких:
 
  • 46 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 3 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог масовано обстрілював Харківську область.

Тэги:  події, харків
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