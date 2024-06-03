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03.06.2024  08:50   Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 3 червня. Оперативна обстановка від ХОВА

Через ворожі обстріли є руйнування, постраждалі та загиблі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
3 червня 00:29 Слобожанська ТГ Чугуївського району. Здійснено  ракетний обстріл, в результаті сталося влучання на територію бази відпочинку. Пошкодженні будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень. 
 
20:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова.  Внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок.
 
17:10 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. 
 
10:20 м. Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік. Госпіталізований. 
 
10:00 Ізюмський р-н, с. Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини.
 
09:18 Чугуївський р-н, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.
 
На Харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, наші воіни діють активно, завдають ворогу втрат.
 
На Купʼянському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області триває гасіння семи лісових пожеж.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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