03.06.2024 08:50 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 3 червня. Оперативна обстановка від ХОВА

Через ворожі обстріли є руйнування, постраждалі та загиблі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

3 червня 00:29 Слобожанська ТГ Чугуївського району. Здійснено ракетний обстріл, в результаті сталося влучання на територію бази відпочинку. Пошкодженні будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень.

20:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок влучання ворожого БПЛА горів житловий будинок.

17:10 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

10:20 м. Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік. Госпіталізований.

10:00 Ізюмський р-н, с. Борівська Андріївка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини.

09:18 Чугуївський р-н, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, наші воіни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Купʼянському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

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