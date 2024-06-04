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04.06.2024  15:33   Рита Парфенова

У Харкові та області діють графіки відключення світла

Обмеження електропостачання викликані складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України.


У Харкові та області діють графіки відключення світла

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго», у звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії.

Поставщик енергії просить з розумінням поставитися до вимушених заходів щодо обмеження електропостачання

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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ «Харківобленерго» опублікувало графік відключення електрики, який діятиме з 1 по 7 червня 2025 року.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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