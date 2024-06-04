04.06.2024 15:33 Рита Парфенова

У Харкові та області діють графіки відключення світла

Обмеження електропостачання викликані складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України.



У Харкові та області діють графіки відключення світла



Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ «Харківобленерго», у звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії.



Поставщик енергії просить з розумінням поставитися до вимушених заходів щодо обмеження електропостачання

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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ «Харківобленерго» опублікувало графік відключення електрики, який діятиме з 1 по 7 червня 2025 року.