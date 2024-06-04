04.06.2024 15:17 Рита Парфенова

Ворог продовжує бити КАБами по Харківщині, – Генштаб ЗСУ

Військові рф наносять підступні удари зі своєї території по Харківській області.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару двома КАБами по Вільчі.

На Куп’янському напрямку з початку доби українськими військами відбито три атаки в районі Синьківки та Ямполя. Ще два боєзіткнення триває поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку з початку доби агресор активних наступальних дій не проводив.