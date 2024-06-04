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04.06.2024  15:17   Рита Парфенова

Ворог продовжує бити КАБами по Харківщині, – Генштаб ЗСУ

Військові рф наносять підступні удари зі своєї території по Харківській області.

вибух
 
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 04.06.2024 щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару двома КАБами по Вільчі.
 
На Куп’янському напрямку з початку доби українськими військами відбито три атаки в районі Синьківки та Ямполя. Ще два боєзіткнення триває поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку з початку доби агресор активних наступальних дій не проводив.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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