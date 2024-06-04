04.06.2024 15:00

На Харківщині чоловік, який допомагав окупантам налагодити військову логістику, отримав тюремний термін

За матеріалами СБУ до десяти років увʼязнення засуджено ворожого пособника, який займався військовою логістикою для окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, на основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено ще одного ворожого поплічника, який очолив базу палива виробничого підрозділу «Локомотивное депо Купянск» так званого державного підприємства «Купянская железная дорога» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому десять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що чоловік допомагав країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

За вказівкою рашистів зловмисник організовував перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів за допомогою залізничного транспорту з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Крім цього, пособник організував передачу устаткування та товарно-матеріальних цінностей місцевого підрозділу Укрзалізниці в користування країни-агресора.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника у лютому минулого року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що затримано інформатора рф, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють Харків.