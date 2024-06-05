Правоохоронці Харківщини викрили мешканця Балаклії, який керував підприємством у часи окупації

Мешканець Балаклії, який очолив окупаційне комунальне підприємство під час захоплення міста, був викритий правоохоронцями.
Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборанта. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що постане перед судом ізюмчанка, яка влаштувалась на роботу до пенсійного фонду при окупантах.
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