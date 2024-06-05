05.06.2024 16:48 Рита Парфенова

Правоохоронці Харківщини викрили мешканця Балаклії, який керував підприємством у часи окупації

Мешканець Балаклії, який очолив окупаційне комунальне підприємство під час захоплення міста, був викритий правоохоронцями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час захоплення міста Балаклія мешканець цього населеного пункту обійняв посаду "директора комунального підприємства «Піщаний кар'єр» Балаклійського територіального управління Військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області» у літній період 2022 року.

Згідно з інформацією слідства, ця особа свідомо та добровільно приєдналася до незаконного органу влади під час силового захоплення міста збройними силами російської федерації.

В обов'язки колабранта входило:

організація роботи підприємства,

участь у нарадах

укладання трудових договорів зі співробітниками

погодження табелів обліку робочого часу, штатних розкладів працівників підприємства

складання планів роботи, звітів та заявок на фінансування,

подання службових записок на отримання палива та гуманітарної допомоги окупаційній адміністрації.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборанта. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що постане перед судом ізюмчанка, яка влаштувалась на роботу до пенсійного фонду при окупантах.