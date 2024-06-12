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12.06.2024  11:00   Рита Парфенова

Про відключення світла 12 червня в Харкові розповіли в Укренерго

У середу, 12 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.

«Сьогодні, 12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) з 15:00 до 23:00», – йдеться у повідомленні Укренерго.

Основна причина застосування заходів обмеження – наслідки шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження ці станції не можуть виробляти стільки електроенергії, як до атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучають імпорт та аварійну допомогу з європейських країн. Однак через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений обмежувати споживання як промислових, так і побутових споживачів.

Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.

Тэги:  відключення світла, харків
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