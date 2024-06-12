Про відключення світла 12 червня в Харкові розповіли в Укренерго

У середу, 12 червня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть по всій Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.
«Сьогодні, 12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) з 15:00 до 23:00», – йдеться у повідомленні Укренерго.
Основна причина застосування заходів обмеження – наслідки шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження ці станції не можуть виробляти стільки електроенергії, як до атак.
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучають імпорт та аварійну допомогу з європейських країн. Однак через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений обмежувати споживання як промислових, так і побутових споживачів.
Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 8 до 14 червня включно.
Комментариев: 0
Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
влажность:
давление:
ветер: