12.06.2024 16:35 Віталій Хінєвіч

Триває порятунок тварин з прифронтових селищ Харківщини

Поліція та волонтери вивезли до безпечного місця чотирилапих мешканців притулку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Цього разу вдалось евакуювати трьох собак з цуценятами та чотирьох котів. У рятувальній операції взяли участь помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков та зооволонтери «Animals911Ukraina».

Притулок для тварин розташований на околицях села Черкаські Тишки Липецької територіальної громади, яке постійно страждає від обстрілів.

Разом з волонтерами правоохоронці евакуювали частину тварин та влаштували їх до притулку, який розташований у більш безпечному районі Харківської області. За тваринами буде забезпечений догляд та ветеринарне спостереження.

Згодом більшість із цих домашніх улюбленців знайдуть новий будинок та нових господарів.

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