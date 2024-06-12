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12.06.2024  16:35   Віталій Хінєвіч

Триває порятунок тварин з прифронтових селищ Харківщини

Поліція та волонтери вивезли до безпечного місця чотирилапих мешканців притулку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Цього разу вдалось евакуювати трьох собак з цуценятами та чотирьох котів. У рятувальній операції взяли участь помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков та зооволонтери «Animals911Ukraina».
 
Притулок для тварин розташований на околицях села Черкаські Тишки Липецької територіальної громади, яке постійно страждає від обстрілів. 
 
 
Разом з волонтерами правоохоронці евакуювали частину тварин та влаштували їх до притулку, який розташований у більш безпечному районі Харківської області. За тваринами буде забезпечений догляд та ветеринарне спостереження. 
 
 
Згодом більшість із цих домашніх улюбленців знайдуть новий будинок та нових господарів.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували одну з лісових пожеж у Харківській області
 
Тэги:  харків
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