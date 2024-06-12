Рятувальники ліквідували одну з лісових пожеж у Харківській області

12 червня о 15:00 рятувальникам вдалось приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді.
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Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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