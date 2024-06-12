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12.06.2024  16:05   Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували одну з лісових пожеж у Харківській області

12 червня о 15:00 рятувальникам вдалось приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пожежа вирувала з вчорашнього вечора. Горіла хвойна підстилка на площі 5 га. 
 
Завдяки оперативним діям рятувальників та працівників лісових господарств вдалось не допустити розповсюдження вогню на верхні яруси хвойних дерев.
 
 
Наразі вони працюють над ліквідацією ще трьох пожеж в Ізюмському та Вовчанському лісгоспах.
 
 
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Тэги:  пожежа, харків
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