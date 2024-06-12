12.06.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники ліквідували одну з лісових пожеж у Харківській області

12 червня о 15:00 рятувальникам вдалось приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Пожежа вирувала з вчорашнього вечора. Горіла хвойна підстилка на площі 5 га.

Завдяки оперативним діям рятувальників та працівників лісових господарств вдалось не допустити розповсюдження вогню на верхні яруси хвойних дерев.

Наразі вони працюють над ліквідацією ще трьох пожеж в Ізюмському та Вовчанському лісгоспах.

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