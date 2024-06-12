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12.06.2024  18:25   Дмитро Колонєй

Ділок на Харківщині завдав шкоди на півмільйона

Хитрий підприємець на Харківщині захопив ділянку землі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у 40-річного підозрюваного у власності перебуває кафе з адміністративними приміщеннями у селищі Бабаї.
 
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Проте у подальшому він незаконно захопив сусідню земельну ділянку, що належить державі та перебуває в постійному користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Щоб оформити все нібито законно, чоловік звернувся до інженера-землевпорядника для оформлення необхідної технічної документації, на що останній погодився.
 
 
Навесні 2023 року він замовив у інженера-землевпорядника технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування обʼєктів туристичної інфраструктури та закладів харчування.
 
Інженер-землевпорядник спеціально та цілеспрямовано змінив координати поворотних точок меж земельних ділянок, змістивши їх на площу самовільно зайнятої земельної ділянки.
 
Надалі власник кафе розпочав будівництво нових приміщень кафе на незаконно захопленій земельній ділянці. Своїми діями підозрюваний завдав шкоду інтересам держави в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області в сумі понад 500 тис. гривень.
 
Прокуратура оголсидла чоловіку підозру у скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримали ділка-афериста, який вкрав сотні тисяч.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
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