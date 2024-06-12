12.06.2024 19:00

Французькі компанії передадуть Харкову обладнання необхідне місту у опалювальний сезон

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся зі спеціальним представником президента Франції з питань допомоги та відбудови України П'єром Гайльбронном.



Французькі компанії передадуть Харкову обладнання необхідне місту у опалювальний сезон



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час зустрічі мер Харкова Ігор Терехов та П'єр Гайльбронном обговорили потреби міста для сталого проходження наступного опалювального сезону. Вони домовилися про узгодження списку обладнання, яке французькі компанії зможуть передати Харкову.

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Ігор Терехов розповів, що через зруйновані ворогом ТЕЦ і трансформаторні підстанції в різних районах міста необхідно встановлювати когенераційні установки.

«Потрібно сконцентрувати всі ресурси, щоб реалізувати цей проєкт. Для цього ми потребуємо устаткування, а часу на його постачання обмаль, тому всі рішення маємо ухвалювати негайно», - підкреслив мер.

П'єр Гайльбронн повідомив, що уряд Франції готовий докладати максимальних зусиль для допомоги українським містам. Він зазначив, що французькі компанії активно працюють над виготовленням дронів, а також впроваджують штучний інтелект у воєнній справі, щоб підтримувати Україну у війні з російським агресором.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримає енергетичне обладнання з Японії.