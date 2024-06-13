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13.06.2024  08:15   Рита Парфенова

Обстріли, руйнації та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 13 червня

П'ятеро мирних мешканців Харківщини постраждали внастідок обстрілів, що відбувалися протягом минулої доби.


Внаслідок ворожого авіаудару по селищу Старий Салтов на Харківщині постраждали троє людей
Фото: Прокуратура Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зафіксовані руйнування:

  • с. Курилівка, Курилівська громада. 12 червня о 09:30 внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки;
  • с. Івашки, Золочівська ТГ (11:10): Обстріл по території непрацюючого заводу;
  • с. Одноробівка, Золочівська ТГ (11:00): Удар трьома FPV дронами по фермерському господарству;
  • с. Першотравневе, Борівська ТГ (13:25): Пошкоджено будинок;
  • с. Богуславка, Борівська громада (16:10): Пожежа у будівлі закладу освіти через обстріл з РСЗВ;
  • с. Старий Салтів, Старосалтівська громада (16:17): Пошкоджено два будинки, постраждали жінка та два чоловіки;
  • с. Черкаські Тишки, Циркунівська ТГ (20:30): Пошкоджено автомобіль, будинки та споруди через вибух;
  • м. Куп’янськ (23:40): Пошкоджено приватний будинок через артилерійський обстріл;
  • с. Курилівка, Куп’янський район. 13 червня внаслідок авіаційного та артилерійського обстрілів о 5:20–5:35 пошкоджено 4 приватні будинки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 червня о 15:00 рятувальникам вдалось приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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