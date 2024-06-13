13.06.2024 07:30 Рита Парфенова

13 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні – одне з найбільших християнських свят, яке святкується на сороковий день після Великодня – Вознесіння Господнє.

Вознесіння Господнє відзначають на сороковий день після Великодня, коли згідно з Писанням, Ісус Христос вознісся на небеса. Це вважається гарантією спасіння людських душ від гріха і смерті.

Символіка числа "40"

Число "40" є важливим у Священній історії, позначаючи час закінчення великих подвигів. На 40-й день після Воскресіння Христос увійшов до небесного храму Свого Батька.

Традиції

урочисті служби в православних храмах;

печуться довгасті пироги "драбинки", які приносять до церкви;

вважається, що з Великодня до Вознесіння душі померлих можуть перебувати серед живих.

Вплив язичницьких звичаїв

Вважалося, що на Вознесіння закінчується весна і настає літо. Тобто заморозків більше не буде і можна починати купатися у річках та водоймах. Наші предки на Вознесенні палили багаття та влаштовували народні гуляння з хороводами.

Що не можна робити

займатися тяжкою фізичною працею;

виносити сміття з дому;

вживати привітання "Христос Воскрес!".

Прикмети

ранкова роса на Вознесіння має цілющі властивості;

холод і дощ віщують неврожай і хвороби худоби.

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13 червня щороку відзначають День швейної машинки. Незважаючи на те, що це неофіційне свято, відзначають його у всьому світі. День швейної машинки нерозривно пов'язані з історією її появи. Саме цього дня в 1790 році англійський винахідник Томас Сейнт запатентував конструкцію першої швейної машинки, що ознаменувала початок революції в текстильній промисловості і стала для багатьох господарок обов'язковим інструментом у будинку.



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Генеральна Асамблея ООН проголосила 13 червня Міжнародним днем поширення інформації про альбінізм, починаючи з 2015 року. Згідно зі світовою статистикою, на 20 000 дітей народжується одна дитина з альбінізму – частковим або повним відсутністю пігменту меланіну. У людей цей дефіцит проявляється дуже світлою шкірою, білявим волоссям і віями.



Альбіноси в своєму роді – унікальні люди, шкіра, волосся і очі яких позбавлені будь-якої пігментації. Їх організм синтезує вітамін D в п’ять разів швидше, ніж люди з темною шкірою. Також крім незвичайного зовнішнього вигляду, від звичайних людей у альбіносів ще й досить складне життя. Вони особливо чутливі до сонячного світла, більш схильні до деяких захворювань.



За статистикою у одного з 17 000 людей в світі є якась форма гена альбінізму. Приблизно 1 з 70 людей є носієм гена альбінізму. Якщо у обох батьків є ген альбінізму, ймовірність народження дитини з альбінізмом становить 25%.

Також цього дня

У 1373 році Англія та Португалія підписали договір про союз (найстарший у світі).



1773 – народився Томас Юнг, англійський вчений фізик, астроном та сходознавець. Юнг розробив хвильову теорію світла, відкрив явище інтерференції (і дав йому цю назву), займався розшифровкою єгипетських ієрогліфів зі знаменитого розетського каменю (прочитав 30 із них).



1812 – народився Ізмаїл Іванович Срезневський (1812-1880) – філолог-славіст, етнограф, палеограф, один із найвідоміших випускників Харківського університету.



1825 – нью-йоркський механік Уолтер Хант запатентував безпечну шпильку. Йому потрібно було терміново сплатити борг у 15 доларів, а грошей не було. Подумавши кілька годин, він зробив ескіз простенької дротяної застібки. З одного кінця у неї була кільцева пружинка, а з іншого пластинчастий замочок («приймачок») для кінчика голки. І одразу продав права на свій винахід за 400 доларів.



1831 – народився Джеймс Максвелл, англійський фізик, один із родоначальників статистичної фізики та класичної електродинаміки.



1917 – проголошення «автономної України». Українська Центральна Рада заснувала Генеральний секретаріат, який призначає Рада.



1920 - поштовою службою Сполучених Штатів прийнято правило, що забороняє відправлення дітей посилками.



1943 – народився Малкольм Макдауелл (справжнє ім'я Малком Джон Тейлор), англійський актор театру та кіно («Калігула», «Царовбивця», «Заводний апельсин»).



1953 – народився Тім Аллен, американський актор, володар іменної зірки на Голлівудській алеї слави.



1966 – Папа Римський Павло VI скасував «Індекс заборонених книг», запроваджений папою Павлом IV ще 1557 року.



1981 – народився Кріс Еванс, американський актор, який зіграв капітана Америку в кінокоміксах «Перший месник» та «Месники».



1983 – американський космічний зонд «Піонер-10» перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що залишив межі Сонячної системи.



1983 – надійшли у продаж перші мобільні телефони. Пристрій під назвою Dynatac 8000x виробництва компанії Motorola важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.



1986 – народилися Мері-Кейт та Ешлі Олсен, американські актриси-близнюки.



2014 – українські війська звільнили місто Маріуполь від проросійських терористів.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Акіліна, Андрій, Антоніна, Анна, Данило, Дмитро, Іван, Олександра, Олександр, Олексій, Пелагея, Сава, Яків, Ян.



за Юліанським календарем: Антон, Борис, Єремей, Микола, Пилип, Роман, Христина.