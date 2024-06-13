13.06.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні зірки схиляють до організованості у всьому. Приведіть свої справи до ладу, щоб залучити удачу.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен ризикує весь день провести за вирішенням чужих проблем та питань. Саме цього його схиляють зірки гороскопа. Через це власні справи та плани можуть виявитися на якийсь час відсунутими на другий план. Натомість, допомагаючи іншим, Овен має шанс придбати нових друзів та союзників. А це, погодьтеся, також непогано.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельця можуть долати найрізноманітніші питання, за значимістю та практичною цінністю порівняні з сакральним питанням про сенс життя. Якщо Телець не хоче провести цілий день у марних сумнівах і метаннях, йому краще на якийсь час переключити свій мозок на щось простіше і практичніше. А щоб день зовсім не пропав, не надумайте робити оточуючим зауваження! Тільки гірше буде.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть знайти відповідь на сакраментальне питання: «Куди йдуть гроші?». Жаль тільки, що однієї відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб якось залатати цей витік, поки вона не перетворила гаманець Близнюків на справжню чорну діру. Ось тільки не треба на цьому ґрунті з'ясовувати стосунки: шуму та нервів від цього буде набагато більше, ніж толку.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак точно знатиме, що, кому і в якому порядку потрібно робити. Навколишні ж цього не знатимуть, тому Раку доведеться умовляти, переконувати і доводити їм свою точку зору. Звідси й конфлікти. То може й не треба нікому нічого доводити? Без цього день Рака пройде куди продуктивніше та спокійніше.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Найкраще, що може зробити Лев, це присвятити день собі! Знайдіть час, щоб сходити до фітнес-клубу, в косметичний салон або в солярій. Непогано було б прийняти ванну з ефірними оліями. А от у чужі справи Леву краще не впрягатися – нічим добрим це не закінчиться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Центральне місце у планах Діви займатиме пошук задоволень. І не лише духовних. Набагато ймовірніше, що з самого ранку в голову Діви раз у раз закрадатися зрадлива думка про те, щоб з'їсти щось смачненьке і аж ніяк не корисне. Обережніше! Сьогоднішні та завтрашні дні становлять велику загрозу для вашої фігури!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Протягом дня Терези будуть відчувати потяг розібратися з усіма назрілими, а також питаннями, що назрівають, і проблемами. Головне, щоб цей потяг випадково не перекинувся на з'ясування стосунків із будь-ким. Набагато краще використовувати її на те, щоб упорядкувати справи, що накопичилися. Заодно Терезам непогано навести лад у сумочці або в ящику свого столу - там можна знайти те, що вважалося безповоротно втраченим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Головним ворогом Скорпіона може стати його власна мова! Не треба говорити оточуючим все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, ви можете випадково зачепити хвору струну. Говорити, що думаєш, це, звичайно, добре. Але думати, що кажеш, теж не заважає.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Самолюбство Стрільця буде піддано найрішучішим випробуванням. День обіцяє бути наповнений великою кількістю спекотних суперечок. При цьому у самого Стрільця загостриться надприродна здатність бачити образливий натяк навіть там, де його й близько не було. Якщо ви не хочете провести весь день у конфліктах, усіма силами ухиляйтеся від спірних тем. І в жодному разі не піддавайтеся спокусі розставити всі крапки над «i» у якомусь важливому питанні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога краще не приймати важливих, відповідальних рішень. Зірки постійно схилятимуть його до вживання зайве радикальних заходів, а це далеко не завжди добре. Саме тому Козерогу корисно вкотре все обдумати, перш ніж висловити свою думку і тим більше почати діяти. Втім, якщо якась ситуація давно назріла і потребує рішучих заходів, це чудовий день для того, щоб взяти бика за роги!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може з подивом виявити в собі схильність до пуританства. У цей день його погляди на правила пристойності можуть бути гіпертрофовані. Двозначні жарти та грубі натяки (неважливо, на чию адресу вони направлені) викликатимуть у Водолія роздратування та бажання дати негайну відсіч. Так і до сварки дійти недовго!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам краще рідше з'являтися на людях, особливо у великих компаніях. На жаль, з одного боку, у цей день вас тягтиме на спілкування, з іншого ж – є великий ризик у розмовах непомітно втягнутися у неприємне з'ясування стосунків. Самолюбство ж Риб буде загострене настільки, що це може надовго залишити у душі важкий осад.