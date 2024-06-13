    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 червня
13.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 червня

Починаючи з ранку і до пізнього вечора, небо в Харкові буде вкрите хмарами, однак опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних  опадів.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря  вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • ранкова роса має цілющі властивості;
  • Холод і дощ віщують неврожай і хвороби худоби;
  • сонячний день видався і багато комарів - гарна погода встановиться надовго;
  • собаки по траві катаються – буде негода;
  • якщо побачили великого овода – пшениця добре вродить;
  • на заході сонця павуки забралися на павутину – до посушливих днів;
  • мошкари надто багато з'явилося – чекайте на хорошу погоду.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 червня 11.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 червня 10.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 