13.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 червня

Починаючи з ранку і до пізнього вечора, небо в Харкові буде вкрите хмарами, однак опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.

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Народні прикмети

ранкова роса має цілющі властивості;

Холод і дощ віщують неврожай і хвороби худоби;

сонячний день видався і багато комарів - гарна погода встановиться надовго;

собаки по траві катаються – буде негода;

якщо побачили великого овода – пшениця добре вродить;

на заході сонця павуки забралися на павутину – до посушливих днів;

мошкари надто багато з'явилося – чекайте на хорошу погоду.