Прогноз погоди у Харкові на 13 червня

Починаючи з ранку і до пізнього вечора, небо в Харкові буде вкрите хмарами, однак опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 червня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.
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Сьогодні зірки схиляють до організованості у всьому. Приведіть свої справи до ладу, щоб залучити удачу.
Починаючи з ранку і до пізнього вечора, небо в Харкові буде вкрите хмарами, однак опадів не очікується.
Сьогодні – одне з найбільших християнських свят, яке святкується на сороковий день після Великодня – Вознесіння Господнє.
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