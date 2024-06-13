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13.06.2024  09:35   Рита Парфенова

Газовики Харкова відновлюють послугу в постраждалі від обстрілів будинки

Після російських обстрілів «Газмережі» повертають газопостачання в оселі харків'ян.

Газмережі

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

З початку місяця фахівці Харківської міської філії «Газмережі» забезпечили відновлення газопостачання в понад 100 квартирах та будинках Харкова.

Обстріли з боку Росії спричиняють серйозні пошкодження житлових будинків і газових систем міста. Газовики активно ліквідовують наслідки атак, проводячи ремонт пошкоджених газопроводів та ретельне обстеження мереж у зонах вибухів. Після завершення цих робіт, вони відновлюють постачання газу до квартир і приватних будинків, що залишилися без нього через бойові дії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у червні цього року «Газмережі» запланували провести технічне обслуговування газових мереж у 264 багатоповерхівках міста Харкова.

Тэги:  газ, харків
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