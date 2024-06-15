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15.06.2024  08:25   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 15 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, дії окупантів спричинили три пожежі в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Усі пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Протягом доби з 14 по 15 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди:

  • 9 на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 6 на допомогу населенню;
  • 1 на чергування;
  • 7 на інші виїзди.

Знешкодження вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Евакуація населення

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. З початку активних дій ворога було евакуйовано 11 840 осіб, з них 919 дітей та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій у Харківській області на ранок 15 червня 2024 року.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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