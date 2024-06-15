15.06.2024 08:25 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 15 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, дії окупантів спричинили три пожежі в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Усі пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС, жертв та постраждалих немає.

Протягом доби з 14 по 15 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди:

9 на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

6 на допомогу населенню;

1 на чергування;

7 на інші виїзди.

Знешкодження вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Евакуація населення

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. З початку активних дій ворога було евакуйовано 11 840 осіб, з них 919 дітей та 278 маломобільних осіб.

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