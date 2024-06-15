Харківщина на ранок 15 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулї доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, дії окупантів спричинили три пожежі в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Усі пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС, жертв та постраждалих немає.
Протягом доби з 14 по 15 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди:
Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. З початку активних дій ворога було евакуйовано 11 840 осіб, з них 919 дітей та 278 маломобільних осіб.
Комментариев: 0
Сьогоднішній день обіцяє приплив бадьорості. Будьте енергійними у діловому плані, але уникайте азартних ігор та алкоголю.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
влажность:
давление:
ветер: