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15.06.2024  08:11   Рита Парфенова

Сили оборони відбили десяток атак ворога на Харківщині

Про стан бойових дій у Харківській області на ранок 15 червня 2024 року.

війна в україні
Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Протягом доби військові рф здійснили спроби покращити свої позиції в районах Тихого та Вовчанська, але безуспішно. Завдяки професійним та злагодженим діям українських Сил оборони їхні спроби були відбиті.

Куп’янський напрямок

У районах Петропавлівки, Синьківки та Піщаного протягом доби відбулося понад десять бойових зіткнень. Незважаючи на постійні спроби ворога з березня минулого року досягти успіху на цій ділянці фронту, українські оборонці успішно тримають ситуацію під контролем і руйнують плани окупантів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог завдав ще одного авіаудару – скинув у район Вовчанських Хуторів шість керованих авіабомб.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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