Сили оборони відбили десяток атак ворога на Харківщині

Про стан бойових дій у Харківській області на ранок 15 червня 2024 року.
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Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
Протягом доби військові рф здійснили спроби покращити свої позиції в районах Тихого та Вовчанська, але безуспішно. Завдяки професійним та злагодженим діям українських Сил оборони їхні спроби були відбиті.
У районах Петропавлівки, Синьківки та Піщаного протягом доби відбулося понад десять бойових зіткнень. Незважаючи на постійні спроби ворога з березня минулого року досягти успіху на цій ділянці фронту, українські оборонці успішно тримають ситуацію під контролем і руйнують плани окупантів.
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15 червня на планеті відзначається Всесвітній день вітру.
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