15.06.2024 08:11 Рита Парфенова

Сили оборони відбили десяток атак ворога на Харківщині

Про стан бойових дій у Харківській області на ранок 15 червня 2024 року.



Фото ілюстративне

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Харківський напрямок

Протягом доби військові рф здійснили спроби покращити свої позиції в районах Тихого та Вовчанська, але безуспішно. Завдяки професійним та злагодженим діям українських Сил оборони їхні спроби були відбиті.

Куп’янський напрямок

У районах Петропавлівки, Синьківки та Піщаного протягом доби відбулося понад десять бойових зіткнень. Незважаючи на постійні спроби ворога з березня минулого року досягти успіху на цій ділянці фронту, українські оборонці успішно тримають ситуацію під контролем і руйнують плани окупантів.

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