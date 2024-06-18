18.06.2024 11:08 Рита Парфенова

В Укренерго послабили обмеження по використанню елестроенегії

Сьогодні по всій Україні діятимуть обмеження з 15:00 до 24:00.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго.

«Сьогодні, 18 червня, обленерго по всій Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) з 15:00 до 24:00, що є меншим проміжком часу, ніж прогнозувалося», – йдеться у повідомленні.

Скасування быльш жорсткого графыка обмежень сталося завдяки більш активній роботі СЕС. У разі зміни ситуації інформація буде оновлена.

Головною причиною цих обмежень є наслідки шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження, станції не можуть виробляти достатню кількість електроенергії. Для подолання дефіциту залучаються імпорт і аварійна допомога з європейських країн, але цих заходів недостатньо для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» змушений вводити обмеження споживання як для промислових, так і для побутових споживачів.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 15 до 21 червня включно.