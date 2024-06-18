18.06.2024 11:21 Рита Парфенова

У застосунку Резерв+ з’явився QR-код

З 18 червня у застосунку Резерв+ доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міноборони.

Уповноважені органи можуть перевіряти його чинність, відсканувавши QR-код.

Нові функції у Резерв+:

Виправлення даних онлайн

Я військовослужбовець, але досі на обліку – для військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг. Дані не знайдено – для військовозобов'язаних, які отримали таке сповіщення в застосунку Резерв+.

Громадяни можуть заповнити заявку для виправлення даних, яка надійде до реєстру Оберіг. Інформацію актуалізують дистанційно.

Щоб скористатися новими можливостями, оновлюйте застосунок:

Застосунок поступово розгортається в App Store та Google Play Market і буде доступним для всіх протягом декількох днів.

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