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18.06.2024  11:21   Рита Парфенова

У застосунку Резерв+ з’явився QR-код

З 18 червня у застосунку Резерв+ доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Резерв+

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міноборони.

Уповноважені органи можуть перевіряти його чинність, відсканувавши QR-код.

Нові функції у Резерв+:

Виправлення даних онлайн

  1. Я військовослужбовець, але досі на обліку – для військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.
  2. Дані не знайдено – для військовозобов'язаних, які отримали таке сповіщення в застосунку Резерв+.

Громадяни можуть заповнити заявку для виправлення даних, яка надійде до реєстру Оберіг. Інформацію актуалізують дистанційно.

Щоб скористатися новими можливостями, оновлюйте застосунок:

Застосунок поступово розгортається в App Store та Google Play Market і буде доступним для всіх протягом декількох днів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запускають застосунок Резерв+ для обов'язкового оновлення даних чоловіків (відео).
Тэги:  мобілізація, резерв+
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