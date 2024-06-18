У застосунку Резерв+ з’явився QR-код

З 18 червня у застосунку Резерв+ доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міноборони.
Уповноважені органи можуть перевіряти його чинність, відсканувавши QR-код.
Громадяни можуть заповнити заявку для виправлення даних, яка надійде до реєстру Оберіг. Інформацію актуалізують дистанційно.
Щоб скористатися новими можливостями, оновлюйте застосунок:
Застосунок поступово розгортається в App Store та Google Play Market і буде доступним для всіх протягом декількох днів.
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