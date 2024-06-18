    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Водійка з ознаками алкогольного сп'яніння пропонувала патрульним неправомірну вигоду
18.06.2024  11:30   Віталій Хінєвіч

Водійка з ознаками алкогольного сп'яніння пропонувала патрульним неправомірну вигоду

Вночі на стаціонарному посту, патрульні зупинили автомобіль Nissan для перевірки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування поліцейські виявили у водійки ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували їй пройти відповідний огляд.
 
Кермувальниця відмовилась проходити відповідний огляд на місці та вирішила пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість жінки.
 
Інспектори повідомили водійці, що відносно неї будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Кермувальниця, своєю чергою, почала пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США за "За не притягнення до відповідальності".
 
На попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянка не реагувала, тому на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі оцінку її діям нададуть слідчі.
 
Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в ДТП загинув водій.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Надзвичайні події На Харківщині людина потрапила під потяг 17.06 Надзвичайні події Поліцейські вилучили у жителя Харківщини арсенал зброї та боєприпасів 17.06 Надзвичайні події На Харківщині чоловік уночі вбив свого суперника
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 