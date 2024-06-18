18.06.2024 11:30 Віталій Хінєвіч

Водійка з ознаками алкогольного сп'яніння пропонувала патрульним неправомірну вигоду

Вночі на стаціонарному посту, патрульні зупинили автомобіль Nissan для перевірки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування поліцейські виявили у водійки ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували їй пройти відповідний огляд.

Кермувальниця відмовилась проходити відповідний огляд на місці та вирішила пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість жінки.

Інспектори повідомили водійці, що відносно неї будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Кермувальниця, своєю чергою, почала пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США за "За не притягнення до відповідальності".

На попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянка не реагувала, тому на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі оцінку її діям нададуть слідчі.

Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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