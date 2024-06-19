19.06.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Через чат знайомств росіянка завербувала жителя Харківщини для передачі даних про Сили оборони

Викрито інформатора, який передав ворогу дані про Сили оборони у Дергачах через «подругу-журналістку» з чату знайомств.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Фігурант — 46-річний безробітний проросійськи налаштований мешканець міста Дергачі, що знаходиться неподалік Харкова.

За даними слідства, у травні 2024 року через чат знайомств у месенджері «Телеграм» на нього вийшла громадянка рф, яка нібито працює журналісткою та розповідає про події на Харківщині від звичайних місцевих мешканців. Саме ця дівчина виконувала роль «звʼязкової» між підозрюваним та російськими спецслужбами.

Росіянка почала «романтичне спілкування» з чоловіком, а він, у свою чергу, збирав та передавав їй місця дислокації українських військових та техніки у Дергачах.

Фігурант обходив місто та приховано здійснював фотофіксацію місць базування Сил оборони.

Вказана інформація була необхідна рф для нанесення прицільних ракетних ударів та атак БпЛа по місту.

Правоохоронці викрили чоловіка. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному громадянину у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

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