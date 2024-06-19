19.06.2024 10:40 Віталій Хінєвіч
1248 викликів упродовж доби отримали працівники харківської поліції
Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 36 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3 тисячі транспортних засобів.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 громадян отримали травми.
У місті Мерефа працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.
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