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19.06.2024  10:40   Віталій Хінєвіч

1248 викликів упродовж доби отримали працівники харківської поліції

Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 36 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3 тисячі транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
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Минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 громадян отримали травми. 
 
У місті Мерефа працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через чат знайомств росіянка завербувала жителя Харківщини для передачі даних про Сили оборони.
 
Тэги:  події, харків
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