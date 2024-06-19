19.06.2024 12:40

На Харківщині судитимуть чоловіка, який ножем убив батька

Чоловік завдав не менше чотирьох ударів у шию і ще близько десяти — в грудну клітину родича.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Трагічна подія трапилась в с. Шатівка Лозівського району. За даними слідства, 26 березня цього року 26-річний обвинувачений, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, перебував в гостях у свого батька. Чоловіки разом вживали алкоголь.

Між ними виникла суперечка, у ході якої обвинувачений схопив кухонний ніж і кинувся з ним на батька.

Вбивця завдав не менше чотирьох ударів у шию і ще близько десяти — в грудну клітину родича. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

На суд обвинувачений очікує, перебуваючи під вартою. Обвинувальний акт направлено до Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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