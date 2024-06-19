19.06.2024 14:31 Рита Парфенова

Судитимуть мешканку Харківщини за прихільнисть до символіки «совєтів»

Мешканку міста Валки будуть судити за розповсюдження символіки, забороненої в Україні, та виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, починаючи з 2021 року, жінка активно публікувала пости у соціальних мережах і ділилася своїми переконаннями у проросійських чатах у Telegram, висловлюючи підтримку російській пропаганді та критикуючи українських патріотів. Обвинувачена також активно використовувала символіку комуністичного тоталітарного режиму, яка є неприпустимою на території України.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена стала активною учасницею проросійських чатів у Telegram. Там жінка ділилася своєю позицією — запевняла інших користувачів, що президент рф «гуманный», стверджувала, що «Харьков скоро будет россией» та повторювала тези роспропаганди.

Обвинувачена негативно висловлювалась про українських патріотів та схвалювала дії російських військових на території нашої держави. Протиправний характер висловлювань зловмисниці підтверджено відповідним висновком експертизи.

Жінку судитимуть у Валківському районному суді Харківської області за обвинувальним актом, затвердженим Богодухівською окружною прокуратурою. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі за порушення статей Кримінального кодексу України, що стосуються виправдовування і підтримки агресії росії проти України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито харків'янина, який активно поширював у проросійських Телеграм-каналах публічні заклики на підтримку росії.