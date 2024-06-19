19.06.2024 14:57 Рита Парфенова

Оголошено вирок харків'янину, який підпалив екскохану

11 років за ґратами отримав мешканець Харкова, який намагався підпалити дівчину за розрив стосунків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори довели, що 19 лютого 2022 року 30-річний чоловік здійснив кілька злочинів, спрямованих проти своєї колишньої дівчини, яка працювала продавчинею в магазині на вул. Бучми. Напередодні вона повідомила йому про розрив стосунків та небажання продовжувати спілкування.

Обурений цим, чоловік прийшов до магазину, попросив продати йому цигарки та, коли дівчина підійшла ближче, облив її легкозаймистою рідиною. Потім він підпалив принесені з собою папірці та почав кидати їх у колишню дівчину, намагаючись підпалити її одяг. Дівчина змогла сховатися за стійкою з товаром, після чого чоловік підпалив пакет на підлозі, що призвело до загоряння прилавка.

Завдяки запасному виходу, про який нападник не знав, дівчина встигла втекти, рятуючи своє життя.

Користуючись пожежею та відсутністю людей у магазині, злочинець перехилився через прилавок і вкрав з каси виручку, після чого втік з місця події.



Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково і заявив, що не мав наміру вбивати потерпілу.



Октябрський районний суд м. Полтави визнав винним 30-річного чоловіка у закінчених замахах на умисне вбивство, підпалі майна та крадіжці (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 185 КК України). За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав про цей випадок. 19 лютого 2022 року 28-річний чоловік прийшов за місцем роботи колишньої співмешканки. Зловмисник попросив продати йому сигарети, коли дівчина підійшла до нього ближче, облив її легкозаймистою рідиною і хотів її підпалити.