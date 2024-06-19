19.06.2024 15:12 Рита Парфенова

На Харківщині тривають шесть боєзіткнень з окупантами, – Генштаб ЗСУ

Наразі тривають боєзіткнення поблизу Вовчанська, Синьківки, Новоселівки та Кругляківки.

станом на 10.00 18 червня щодо російського вторгнення, повідомляє Про це йдеться в о перативній інформації від Генерального штабу ЗСУповідомляє РЕДПОСТ

Протягом сьогоднішнього дня противник здійснив три атаки на Харківському напрямку. Один із ворожих штурмів був успішно відбитий підрозділами Сил оборони. Наразі тривають два бойові зіткнення поблизу Вовчанська, де авіація окупантів, з боку бєлгорода (рф), завдала двох ударів трьома керованими авіабомбами (КАБ).

На Куп’янському напрямку фіксується чотири бойові зіткнення поблизу Синьківки, Новоселівки та Кругляківки. Дві атаки російських військ були відбиті нашими захисниками, зокрема поблизу Піщаного.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли Харківської області є руйнування та постраждалі.