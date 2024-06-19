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19.06.2024  15:29   Дмитро Колонєй

Проєкт «Картка харків’янина» запустив нову зручну рубрику

Нова функція допоможе харків'янам зручно користатится можливостями картки..

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, команда проєкту «Картка харків’янина» запустила нову рубрику «Партнер біля дому». Вона допомагає харків’янам ознайомитися з повним переліком партнерів у своєму районі, де можна скористатися «X-card». 
 
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Зокрема, в Шевченківському районі представлено понад 150 офлайн-точок партнерів.
 
 
Тэги:  допомога, картка харків'янина, харків
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