19.06.2024 15:45 Рита Парфенова

Суд вирішить долю жінки, яка наводила ракети та БпЛА на Харківщину

Судитимуть інформаторку, яка передавала місця дислокації ЗСУ та техніки для прицільних російських атак ракетами та БпЛА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2023 році мешканка селища Новопокровка Чугуївського району почала спілкуватися через месенджер «Телеграм» з представником фсб рф. Жінка, підтримуючи «русский мир», свідомо вирішила збирати та передавати російському представнику інформацію про Сили оборони на Харківщині.

Обвинувачена проживала біля залізниці, що дозволяло їй постійно відслідковувати рух, напрям та кількість української військової техніки, щоб потім передавати ці дані російському куратору. Вона також позначала на Google-мапах фортифікаційні споруди та місця базування українських військовослужбовців, надсилаючи цю інформацію росіянам.

Відомо, що за свою діяльність жінка не отримувала грошей, діючи з ідейних міркувань. Вона була активною учасницею проросійських спільнот у Телеграмі, де спілкувалася з однодумцями та заявляла, що Харків нібито є частиною росії.

Під час обшуків у підозрюваної знайшли телефон із доказами її підривної діяльності на користь рф. На суд жінка очікує під вартою, а справу розглядатиме Чугуївський міський суд Харківської області. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що охоронець парфумерного магазину допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на Сили оборони у Харкові.