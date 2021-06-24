24.06.2021 18:51

ДТП в Харькове: Авария мотоцикла и авто - розыск очевидцев (ФОТО)

Полиция разыскивает свидетелей аварии в Харькове.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 19 июня 2021 года около 21:45.

На перекрестке проспекта Льва Ландау и Садового проезда столкнулись мотоцикл Yamaha Diversion 900, который двигался с пассажиркой, и авто Suzuki Vitara.

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла доставлены в больницу.

Идет досудебное расследование.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 099-703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУ Нацполиции: Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Тарасову Ростиславу Юрьевичу.