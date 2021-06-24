24.06.2021 18:51
ДТП в Харькове: Авария мотоцикла и авто - розыск очевидцев (ФОТО)
Полиция разыскивает свидетелей аварии в Харькове.
facebook.com
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 19 июня 2021 года около 21:45.
На перекрестке проспекта Льва Ландау и Садового проезда столкнулись мотоцикл Yamaha Diversion 900, который двигался с пассажиркой, и авто Suzuki Vitara.
В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла доставлены в больницу.
Идет досудебное расследование.
Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 099-703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУ Нацполиции: Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Тарасову Ростиславу Юрьевичу.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0