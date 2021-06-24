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24.06.2021  18:51   

ДТП в Харькове: Авария мотоцикла и авто - розыск очевидцев (ФОТО)

Полиция разыскивает свидетелей аварии в Харькове.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 19 июня 2021 года около 21:45.
 
На перекрестке проспекта Льва Ландау и Садового проезда столкнулись мотоцикл Yamaha Diversion 900, который двигался с пассажиркой, и авто Suzuki Vitara.
 
ДТП Харьков: Разыскиваются очевидцы аварии мотоцикла и авто на Ландау
 
В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла доставлены в больницу.
 
Идет досудебное расследование.
 
ДТП Харьков: Разыскиваются очевидцы аварии мотоцикла и авто на Ландау
 
Свидетелей и очевидцев ДТП просят обращаться по телефону: 099-703-19-80 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУ Нацполиции: Харьков, улица Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Тарасову Ростиславу Юрьевичу.
 
ДТП Харьков: Разыскиваются очевидцы аварии мотоцикла и авто на Ландау
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск, харьков, авария, очевидцы, свидетели
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