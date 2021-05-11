11.05.2021 18:49

Коронавирус: аллергия и вакцина - что необходимо знать

В Минздраве дали ответы на самые распространенные вопросы о COVID-вакцинации.

На что следует обратить внимание людям с хроническими заболеваниями?

Какие ограничения по вакцинации против COVID-19 людей с аллергией в анамнезе?

Что делать, если я не знаю, есть ли у меня аллергия на что-то из состава вакцины?

У меня аллергия на пыльцу или пыль. Мне можно вакцинироваться против СOVID-19?