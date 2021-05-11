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11.05.2021  18:49   

Коронавирус: аллергия и вакцина - что необходимо знать

В Минздраве дали ответы на самые распространенные вопросы о COVID-вакцинации.

На что следует обратить внимание людям с хроническими заболеваниями?
 
Какие ограничения по вакцинации против COVID-19 людей с аллергией в анамнезе?
 
Что делать, если я не знаю, есть ли у меня аллергия на что-то из состава вакцины?
 
У меня аллергия на пыльцу или пыль. Мне можно вакцинироваться против СOVID-19?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, аллергия
 
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