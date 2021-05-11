11.05.2021 19:00

Скандальной квартирой на Салтовке займется суд. Город выступит истцом (ВИДЕО)

Строительство и реконструкция для комфорта - это шаг вперед в развитии города. Зданий же, угрожающих безопасности харьковчан, в Харькове не должно быть. Судьбу "самостроя" на Салтовке решит суд, а власть выступит истцом.

Салтовка. Улица Академика Павлова, 309. У одной из квартир на первом этаже многоэтажки, появился парадный вход в виде металлической аллеи. А внутри полным ходом ведутся работы по реконструкции. Местные жители возмущены. Потому опасаются за свою безопасность.

Я - соседка смежной квартиры, в которой делается сейчас ремонт. Нас никто не предупреждал. На контакт никто не идет, что это будет за офис. Вот делают непонятно что. Какой офис, для чего? Сказал тихий, но на контакт не идет. Все снесли. Вот я рядом. Вот мой балкон. Вот у нас рядом ПРИВАТБАНК, который открыли. Его уже неоднократно грабили. И вот такого я бы не хотела, - рассказывает жительница дома Людмила Волкова.

Владелец данной квартиры с нами не идет на контакт и начал активные действия после майских праздников. Решил сделать отдельный вход, реконструировать фасад и прилегающую территорию. Нас это не устраивает. Мы категорически против - все жильцы, - говорит Павел, житель дома.

Скандал вокруг этой квартиры, что новый владелец решил с жилой переоборудовать в нежилую, длится не один день. Жители обратились во все соответствующие инстанции.

6 мая они начали выбивать балкон. 8 мая они дальше работали. Приезжала полиция, они зафиксировали данное нарушение. За три дня они быстренько соорудили данную конструкцию. В тот же день 7 мая было предписание - немедленно остановить проведение работ и привести территорию и фасад в прежний вид, - рассказала жительница дома Эмма.

Представители нового владельца, говорят, что это вовсе не квартира. И на руках, говорят, имеют все.

Смотрите, данное помещение находится в нежилом фонде. Уже давно. Данная хозяйка данного помещения стала хозяйкой уже нежилого помещения. Есть документы на все. Если там и будет что-то, то это будет то, что не будет никому мешать. Никому из жильцов, абсолютно, - сообщил по телефону нашим корреспондентам представитель собственника квартиры, Вадим.

Жители многоэтажки записали еще и видеообращение к исполняющему обязанности мэра Харькова с просьбой навести порядок с квартирой, у которой по их мнению, незаконно ведутся работы по реконструкции. Сейчас мэрия, по поручению Игоря Терехова, провела свое расследование. Выяснилось, что все работы и документы - дело рук мошенников. Муниципалитет уже обратился в суд.

Сегодня я дал соответствующие поручения. Уже сегодня мы обращаемся с исковым обращением в суд и в Национальную полицию для приостановления работ. Мы разобрались. Там жилая квартира, которая была регистратором незаконно переведена из жилого в нежилой фонд. Ни одного документа не имеется. Полностью "левые" документы. Но, по требованию закона, мы сегодня обязаны обратиться в суд, что мы сегодня и делаем. Исковое заявление уже составлено. Мы сейчас проплачиваем госпошлину и обращаемся в суд. На незаконную регистрацию. Приостанавливаем полностью работы вместе с полицией. И, считаю, что это должно быть первым прецедентом, который покажет всем, на то, что, во-первых, жулики, которые занимаются незаконной регистрацией, что мы не останемся в стороне. Поэтому мы полностью на стороне наших жителей. И мы остановим там строительство. Там строительства не будет, - заявил Игорь Терехов

А владелец квартиры в кратчайшие сроки, отметили в мэрии, должен убрать все свои достройки и вернуть городскую территорию в надлежащее состояние.