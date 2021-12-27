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27.12.2021  20:28   Анжелика Демидова

Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось: советы психолога

В Новогоднюю ночь принято загадывать желания, ведь она считается волшебной, поэтому все надеются на чудо. Корреспондент портала РЕДПОСТ узнавал, как загадывать желание, чтобы оно обязательно осуществилось.

Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось
 
Самый распространённый ритуал загадывания желаний в новогоднюю ночь - быстро написать его на листочке, жечь, пепел бросить в бокал с шампанским и сжечь. И всё это надо успеть пока часы бьют полночь. Придётся конечно испить праздничный напиток с пеплом, но некоторых такая перспектива не пугает. 
 
 
Многие взяли в привычку и традиции других стран. В новогоднюю полночь при загадывание желания съедают 12 виноградин, которые, к примеру, в Испании считаются символом счастья. Некоторые в бокал с праздничным напитком бросают три лепестка цветка и выпивают в 00.00 часов, думая о своей мечте. Кто-то загадывает желание в прыжке, однако надо умудриться  высоко прыгнуть, чтобы успеть его проговорить.
 
Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось
 
Загадывать желание можно, выполняя любые трюки, но самое главное при этом, уверяет астролог-психолог Лариса Гресь, правильно его сформулировать. И желания, как и планы, следует готовить заранее. 
 

Совет 1.

Желание должно быть искренним и добрым, чтобы оно ни в коем случае не наносило вред кому-то, а касалось лично человека, того, что хочет именно он. Не стоит в желание упоминать других людей, у них своя судьба, свои желания, которые могут противоречить вашим. 
 

Совет 2.

Желание следует загадывать в хорошем расположение духа и не в будущем или прошлом времени, а в настоящем, как будто это уже свершилось, не "я хочу", а "я имею", как констатация факта. И никогда не применяйте частицу "не", желание не должно содержать отрицания - не говорить "чтобы я не болел", а "я здоров".
 

Совет 3.

Желание не должно касаться денег, ведь желание это возможность, а деньги всего лишь средство для его достижения. И не ставьте конкретных сроков осуществления мечты. Всему своё время и не торопите его.
 

Совет 4.

Желание не должно быть иллюзорным и далёким от действительности. Конечно можно пофантазировать, но всё же в рамках  реального осуществления. Желание должно соответствовать сегодняшнему времени, самой личности человека и тем условиям, в которых он находится. Только таким образом потом не придётся расстраиваться из-за того, что загаданное не сбылось. 
 
Каждый новый год наполняет нас целями и стремлениями, говорит Лариса Гресь, поэтому советует найти немного времени и подумать над своими желаниями, сосредоточиться и выбрать самое желанное и обязательно поверить, в его осуществление. Ведь уже только этим создаётся программа к реализации мечты.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, каким образом поднять настрой и встретить Новый год в хорошем расположение духа.
 
Тэги:  желание, новый год, харьков
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