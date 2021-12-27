27.12.2021 20:28 Анжелика Демидова

Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось: советы психолога

В Новогоднюю ночь принято загадывать желания, ведь она считается волшебной, поэтому все надеются на чудо. Корреспондент портала РЕДПОСТ узнавал, как загадывать желание, чтобы оно обязательно осуществилось.

Самый распространённый ритуал загадывания желаний в новогоднюю ночь - быстро написать его на листочке, жечь, пепел бросить в бокал с шампанским и сжечь. И всё это надо успеть пока часы бьют полночь. Придётся конечно испить праздничный напиток с пеплом, но некоторых такая перспектива не пугает.

Многие взяли в привычку и традиции других стран. В новогоднюю полночь при загадывание желания съедают 12 виноградин, которые, к примеру, в Испании считаются символом счастья. Некоторые в бокал с праздничным напитком бросают три лепестка цветка и выпивают в 00.00 часов, думая о своей мечте. Кто-то загадывает желание в прыжке, однако надо умудриться высоко прыгнуть, чтобы успеть его проговорить.

Загадывать желание можно, выполняя любые трюки, но самое главное при этом, уверяет астролог-психолог Лариса Гресь, правильно его сформулировать. И желания, как и планы, следует готовить заранее.

Совет 1.

Желание должно быть искренним и добрым, чтобы оно ни в коем случае не наносило вред кому-то, а касалось лично человека, того, что хочет именно он. Не стоит в желание упоминать других людей, у них своя судьба, свои желания, которые могут противоречить вашим.

Совет 2.

Желание следует загадывать в хорошем расположение духа и не в будущем или прошлом времени, а в настоящем, как будто это уже свершилось, не "я хочу", а "я имею", как констатация факта. И никогда не применяйте частицу "не", желание не должно содержать отрицания - не говорить "чтобы я не болел", а "я здоров".

Совет 3.

Желание не должно касаться денег, ведь желание это возможность, а деньги всего лишь средство для его достижения. И не ставьте конкретных сроков осуществления мечты. Всему своё время и не торопите его.

Совет 4.

Желание не должно быть иллюзорным и далёким от действительности. Конечно можно пофантазировать, но всё же в рамках реального осуществления. Желание должно соответствовать сегодняшнему времени, самой личности человека и тем условиям, в которых он находится. Только таким образом потом не придётся расстраиваться из-за того, что загаданное не сбылось.

Каждый новый год наполняет нас целями и стремлениями, говорит Лариса Гресь, поэтому советует найти немного времени и подумать над своими желаниями, сосредоточиться и выбрать самое желанное и обязательно поверить, в его осуществление. Ведь уже только этим создаётся программа к реализации мечты.

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