    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковчанам поднимут цену за доставку газа
28.12.2021  15:15   Виталий Хиневич

Харьковчанам поднимут цену за доставку газа

В Украине с 1 января 2022 года изменится тариф на распределение газа.

Газ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».
 
Отмечается, что с 1 января вырастет тариф на доставку природного газа к потребителю. Данные тариф украинцы оплачивают дополнительно к основному тарифу за газ, который «Нафтогаз» предлагает по цене 7,96 гривен за кубометр.
 
Самый высокий тариф в размере 1,99 за кубический метр будут платить абоненты следующих компаний: 
  • "Гадячгаз";
  • "Закарпатгаз";
  • "Лубныгаз";
  • "Николаевгаз";
  • "Тисменицагаз";
  •  "Харьковгаз";
  • "Черновцыгаз".
 
Самый низкие цены на доставку газа будут у следующих компаний: 
  • "Киевгаз" - 0,32 грн за куб;
  • "Харьковгоргаз" – 0,43 грн за куб;
  • "Кременчуггаз" - 0,46 грн за куб;
  • "Криворожгаз" - 0,53 грн за куб;
  • "Черкассыгаз" - 0,57 грн за куб.
 
Таким образом, будущее тарифы будут отличаться от сегодняшних на 4-16%.
 
Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  газ, тариф, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.12 Экономика и промышленность Какой будет цена на газ в Украине в 2022 году: прогнозы экспертов 21.12 Криминал и происшествия Афера на 8 миллиардов: под Харьковом предприятие лишилось богатого недрами участка земли 19.11 ЖКХ Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 