28.12.2021 15:15 Виталий Хиневич
Харьковчанам поднимут цену за доставку газа
В Украине с 1 января 2022 года изменится тариф на распределение газа.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Сегодня».
Отмечается, что с 1 января вырастет тариф на доставку природного газа к потребителю. Данные тариф украинцы оплачивают дополнительно к основному тарифу за газ, который «Нафтогаз» предлагает по цене 7,96 гривен за кубометр.
Самый высокий тариф в размере 1,99 за кубический метр будут платить абоненты следующих компаний:
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"Гадячгаз";
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"Закарпатгаз";
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"Лубныгаз";
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"Николаевгаз";
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"Тисменицагаз";
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"Харьковгаз";
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"Черновцыгаз".
Самый низкие цены на доставку газа будут у следующих компаний:
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"Киевгаз" - 0,32 грн за куб;
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"Харьковгоргаз" – 0,43 грн за куб;
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"Кременчуггаз" - 0,46 грн за куб;
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"Криворожгаз" - 0,53 грн за куб;
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"Черкассыгаз" - 0,57 грн за куб.
Таким образом, будущее тарифы будут отличаться от сегодняшних на 4-16%.
Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ
на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.
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