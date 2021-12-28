28.12.2021 15:15 Виталий Хиневич

Харьковчанам поднимут цену за доставку газа

В Украине с 1 января 2022 года изменится тариф на распределение газа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».

Отмечается, что с 1 января вырастет тариф на доставку природного газа к потребителю. Данные тариф украинцы оплачивают дополнительно к основному тарифу за газ, который «Нафтогаз» предлагает по цене 7,96 гривен за кубометр.

Самый высокий тариф в размере 1,99 за кубический метр будут платить абоненты следующих компаний:

"Гадячгаз";

"Закарпатгаз";

"Лубныгаз";

"Николаевгаз";

"Тисменицагаз";

"Харьковгаз";

"Черновцыгаз".

Самый низкие цены на доставку газа будут у следующих компаний:

"Киевгаз" - 0,32 грн за куб;

"Харьковгоргаз" – 0,43 грн за куб;

"Кременчуггаз" - 0,46 грн за куб;

"Криворожгаз" - 0,53 грн за куб;

"Черкассыгаз" - 0,57 грн за куб.

Таким образом, будущее тарифы будут отличаться от сегодняшних на 4-16%.

Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.