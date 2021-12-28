28.12.2021 15:40 Виталий Хиневич

Основатели частной клиники продавали детей иностранным лицам

Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого «суррогатного материнства».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что злоумышленники отправляли женщин рожать в Чехию. В это же время никаких медицинских документов на суррогатное материнство не оформлялось, а указывалась информация, что роды прошли по стандартной процедуре.

В свидетельстве о рождении указывалось, что матерью является украинка, а отец-иностранец. После чего "суррогатных матерей" заставляли подписать отказ от ребенка.

За преступные услуги злоумышленники получали от 50 до 70 тысяч гривен. За три года преступной деятельности организаторы получили 1,2 миллиона евро.

Кроме этого было установлено, что в состав преступной группы входило два организатора, которые являлись учредителями частной клиники. Шестерым участникам преступной схемы сообщили о подозрении в совершении преступления.

В ходе оперативных мероприятий, было произведено 20 санкционированных обысков в клинике и по месту жительства злоумышленников. Правоохранители изъяли печати, документы и автомобили.

Злоумышленникам может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без такого. Суд должен избрать меру пресечения членам преступной группы в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен за каждого фигуранта уголвоного дела.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила схему продажи новорожденных детей за границу по программе поддельного суррогатного материнства,