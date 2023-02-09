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09.02.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли сталася пожежа в Куп'янську

9 лютого внаслідок обстрілу російських окупантів сталася пожежа в одному з приватних домоволодінь в Куп'янську.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Рятувальники повідомили, що 9 лютого о 8:45 вони отримали інформацію про загоряння на території приватного домоволодіння в місті Куп'янськ Харківської області. Пожежа сталася внаслідок ворожого обстрілу.
 
До місця виклику прибули 2 оперативних відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини та їхніх колег з м. Луганська на автоцистернах, а також спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.
 
На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площі 70 квадратних метрів, горіла господарська споруда.
 
Ліквідували спалах о 9:37, постраждалих немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що сталась пожежа на території приватного домоволодіння в селі Дальня Шебелинка.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків, пожежа
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