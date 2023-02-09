Через ворожі обстріли сталася пожежа в Куп'янську

9 лютого внаслідок обстрілу російських окупантів сталася пожежа в одному з приватних домоволодінь в Куп'янську.
Комментариев: 0
Можливі конфлікти на порожньому місці та небажання йти на компроміс. Щоб не наламати дров, краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити.
У Харкові протягом усього дня погода буде хмарно. Переважно без опадів, увечері йтиме дрібний сніг. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначається святкове святкування – Міжнародний день стоматолога.
влажность:
давление:
ветер: