09.02.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли сталася пожежа в Куп'янську

9 лютого внаслідок обстрілу російських окупантів сталася пожежа в одному з приватних домоволодінь в Куп'янську.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Рятувальники повідомили, що 9 лютого о 8:45 вони отримали інформацію про загоряння на території приватного домоволодіння в місті Куп'янськ Харківської області. Пожежа сталася внаслідок ворожого обстрілу.

До місця виклику прибули 2 оперативних відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини та їхніх колег з м. Луганська на автоцистернах, а також спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площі 70 квадратних метрів, горіла господарська споруда.

Ліквідували спалах о 9:37, постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що сталась пожежа на території приватного домоволодіння в селі Дальня Шебелинка.



