Безкоштовний майстер-клас з футболу пройде у Харкові

Дитячий футбольний центр «Footbik» проведе тренування для малюків на парковці ТРЦ «Нікольський».
Футбольний майстер-клас для дітей віком 4-8 та 8-12 років відбудеться цієї суботи, 18 лютого, передає РЕДПОСТ із посиланням на управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту.
Тренери підготували дві футбольні локації, де продемонструють методику розвитку фізичних і особистісних якостей дітей на основі навчання гри у футбол. Також серед учасників розіграють подарунки.
Для участі у майстер-класі необхідно взяти з собою спортивний одяг та кросівки. Відкрите спортивне тренування відбудеться на мінус третьому поверсі підземного паркінгу ТРЦ «Нікольський».
Старт заходу о 15:00.
Раніше РЕДПОСТ писав, що відкрите спортивне тренування “Почни новий рік з Kharkiv Sport City” відбулося у безпечному місці, на підземному паркінгу ТРЦ “Нікольський”.
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