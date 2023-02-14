14.02.2023 12:30 Віталій Хінєвіч
У Харкові Укртелеком надав зони для безкоштовного користування Wi-Fi
У ряді міст України є безкоштовні точки доступу до мережі Інтернет.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укртелеком.
Українська телекомунікаційна компанія повідомляє, що забезпечує надання безкоштовного Wі-Fі з власних телекомунікаційних шаф навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення. Така послуга доступна в Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Львові.
Місця з безкоштовним доступом до Wi-Fi позначені спеціальними наклейками, які допоможуть знайти та скористатися послугою.
Швидкість мобільного інтернету становить до 20-Мбіт/с з урахуванням середнього радіусу дії до 10 метрів.
У цей же час варто відзначити, що швидкість і радіус дії мережі Wi-Fi залежить від кількості людей, що підключилися до мережі.
За відсутності світла в місті, точка доступу до інтернету доступна 2-4 години.Ознайомитись з карткою покриття мережі безкоштовного доступу до Wi-Fi від Укртелекому можна за посиланням
.
Мережа для підключення має назву “UKRTELECOM_FREE”.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що кількість громадян, які скористались
електронними держпослугами у 2022 році, зросла з 60 до 63%.
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