14.02.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові Укртелеком надав зони для безкоштовного користування Wi-Fi

У ряді міст України є безкоштовні точки доступу до мережі Інтернет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укртелеком.

Українська телекомунікаційна компанія повідомляє, що забезпечує надання безкоштовного Wі-Fі з власних телекомунікаційних шаф навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення. Така послуга доступна в Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Львові.

Місця з безкоштовним доступом до Wi-Fi позначені спеціальними наклейками, які допоможуть знайти та скористатися послугою.

Швидкість мобільного інтернету становить до 20-Мбіт/с з урахуванням середнього радіусу дії до 10 метрів.

У цей же час варто відзначити, що швидкість і радіус дії мережі Wi-Fi залежить від кількості людей, що підключилися до мережі.

За відсутності світла в місті, точка доступу до інтернету доступна 2-4 години.Ознайомитись з карткою покриття мережі безкоштовного доступу до Wi-Fi від Укртелекому можна за посиланням

Мережа для підключення має назву “UKRTELECOM_FREE”.

Раніше РЕДПОСТ писав, що кількість громадян, які скористались електронними держпослугами у 2022 році, зросла з 60 до 63%.



