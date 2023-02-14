14.02.2023 12:48 Рита Парфенова

Заяви на вступ до Гвардії наступу приймають у ЦНАПах Харкова

Заяви на вступ до батальонів «Гвардії наступу» с 14 лютого приймаються у Центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.

Як повідомили РЕДПОСТ у міськраді, відсьогодні заявку на вступ до «Гвардії наступу» можна подати у трьох ЦНАПах міста:

ЦНАП міста Харкова (Гімназійна набережна, 26);

ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11);

ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55).

Це можна зробити, звернувшись до представників бригад Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії у наступних центрах:



На кожного добровольця чекатиме бесіда, проходження військово-лікарської комісії та перевірка фізичної витривалості. Всі, хто служитиме у новостворених бригадах, матимуть такі ж пільги та соціальні гарантії, як і у Збройних Силах України.



Детальніше з умовами вступу до «Гвардії наступу» можна ознайомитися за посиланням: https://storm.mvs.gov.ua.

Раніше РЕДПОСТ писав, що розпочата національна кампанія «Гвардія Наступу», у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.



