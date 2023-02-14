Заяви на вступ до Гвардії наступу приймають у ЦНАПах Харкова

Заяви на вступ до батальонів «Гвардії наступу» с 14 лютого приймаються у Центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.
Як повідомили РЕДПОСТ у міськраді, відсьогодні заявку на вступ до «Гвардії наступу» можна подати у трьох ЦНАПах міста:
Це можна зробити, звернувшись до представників бригад Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії у наступних центрах:
На кожного добровольця чекатиме бесіда, проходження військово-лікарської комісії та перевірка фізичної витривалості. Всі, хто служитиме у новостворених бригадах, матимуть такі ж пільги та соціальні гарантії, як і у Збройних Силах України.
Детальніше з умовами вступу до «Гвардії наступу» можна ознайомитися за посиланням: https://storm.mvs.gov.ua.
Раніше РЕДПОСТ писав, що розпочата національна кампанія «Гвардія Наступу», у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.
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