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14.02.2023  12:48   Рита Парфенова

Заяви на вступ до Гвардії наступу приймають у ЦНАПах Харкова

Заяви на вступ до батальонів «Гвардії наступу» с 14 лютого приймаються у Центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.

У Центрах надання адміністративних послуг міста Харкова с 14 лютого приймаються заяви на вступ до батальонів Гвардії наступу

Як повідомили РЕДПОСТ у міськраді, відсьогодні заявку на вступ до «Гвардії наступу» можна подати у трьох ЦНАПах міста:

  • ЦНАП міста Харкова (Гімназійна набережна, 26);
  • ЦНАП Індустріального району (пр. Архітектора Альошина, 11);
  • ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55).  

Це можна зробити, звернувшись до представників бригад Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії у наступних центрах:
 
На кожного добровольця чекатиме бесіда, проходження військово-лікарської комісії та перевірка фізичної витривалості. Всі, хто служитиме у новостворених бригадах, матимуть такі ж пільги та соціальні гарантії, як і у Збройних Силах України.
 
Детальніше з умовами вступу до «Гвардії наступу» можна ознайомитися за посиланням: https://storm.mvs.gov.ua.

Раніше РЕДПОСТ писав, що розпочата національна кампанія «Гвардія Наступу», у межах якої будуть сформовані нові високопрофесійні військові бригади.


Источник:   ХМР
 Тэги:  гвардія наступу, цнап, харьков, харків
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