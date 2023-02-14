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14.02.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжили час роботи державних лікарень ветеринарної медицин

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області представило перелік ветеринарних лікарень, які збільшили години роботи.

тварини
 
Повідомляється, що час роботи державних лікарень ветеринарної медицини регіону подовжено. Передає РЕДПОСТ.
 
Якщо тварина потребує медичної допомоги, їх власники можуть звернутися за такими адресами:
 
Харків вет
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові Укртелеком надав зони для безкоштовного користування Wi-Fi.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, харьков, медицина
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