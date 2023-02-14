14.02.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Всеукраїнських екологічних акцій - операція «Первоцвіт - 2023» проходить у Харківській області

Екологічна акція – операція спрямована на збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

На території Харківщини починається одна з наймасштабніший всеукраїнських екологічних акцій - операція «Первоцвіт - 2023», яка проводиться щорічно в Україні з лютого по травень з метою припинення незаконного збирання, транспортування та продажу рідкісних ранньоквітучих рослин.

Продаж первоцвітів – це порушення законів України «Про Червону книгу України», «Про охорону навколишнього середовища України» та правил торгівлі.

Відповідальність несе не тільки продавець, а й покупець квітів. Адміністративна відповідальність передбачена у формі штрафів та збитків в перерахунку на кожну рослину.



