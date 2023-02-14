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14.02.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Всеукраїнських екологічних акцій - операція «Первоцвіт - 2023» проходить у Харківській області

Екологічна акція – операція спрямована на збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу.

первоцвіти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
На території Харківщини починається одна з наймасштабніший всеукраїнських екологічних акцій - операція «Первоцвіт - 2023», яка проводиться щорічно в Україні з лютого по травень з метою припинення незаконного збирання, транспортування та продажу рідкісних ранньоквітучих рослин.
 
Продаж первоцвітів – це порушення законів України «Про Червону книгу України», «Про охорону навколишнього середовища України» та правил торгівлі.
 
Відповідальність несе не тільки продавець, а й покупець квітів. Адміністративна відповідальність передбачена у формі штрафів та збитків в перерахунку на кожну рослину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області продовжили час роботи державних лікарень ветеринарної медицин.
 

Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області.
 Тэги:  харьков, харків, екологія
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