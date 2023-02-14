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14.02.2023  13:42   Рита Парфенова

Комунальники Харкова усувають дефекти на мережах центрального опалення

Робітники тепломереж проводять внутрішньоквартальні ремонти та виконують заявки мешканців, які подані через службу 1562 та колцентр.

Комунальники Харкова усувають дефекти на мережах центрального опалення

Як повідомили РЕДПОСТ у КП "Харківські теплові мережі", за минулу добу комунальники оперативно локалізували та усунули 13 дефектів на внутрішньоквартальних мережах по центральному опаленню та гарячому водопостачанню.

Крім того, у зв'язку з потеплінням, активізовано роботу по закриттю заявок громадян зі служби 15-62 та колцентру. На одну таку заявку термін виконання - 3 доби. Усі матеріали для робіт є в наявності.

Крім того, розриття після ремонту мають закривали наступного дня після завершення робіт. Єдине "але", якщо завадять погодні умови.

Як повідомили на підприємстві, найбільший обсяг робіт проводиться магістральних мережах в районі станції метро ім. Академіка Барабашова. Термін виконання робіт - 20 днів. Попри мокрий сніг, роботи ведуться безперервно.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 лютого аварійно-відновлювальні бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 10 аварійних ситуацій на водоводах.


Источник:   КП «ХТМ»
 Тэги:  опалення, хтм, жкг, харьков, харків
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