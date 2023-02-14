14.02.2023 13:42 Рита Парфенова

Комунальники Харкова усувають дефекти на мережах центрального опалення

Робітники тепломереж проводять внутрішньоквартальні ремонти та виконують заявки мешканців, які подані через службу 1562 та колцентр.

Як повідомили РЕДПОСТ у КП "Харківські теплові мережі", за минулу добу комунальники оперативно локалізували та усунули 13 дефектів на внутрішньоквартальних мережах по центральному опаленню та гарячому водопостачанню.



Крім того, у зв'язку з потеплінням, активізовано роботу по закриттю заявок громадян зі служби 15-62 та колцентру. На одну таку заявку термін виконання - 3 доби. Усі матеріали для робіт є в наявності.



Крім того, розриття після ремонту мають закривали наступного дня після завершення робіт. Єдине "але", якщо завадять погодні умови.



Як повідомили на підприємстві, найбільший обсяг робіт проводиться магістральних мережах в районі станції метро ім. Академіка Барабашова. Термін виконання робіт - 20 днів. Попри мокрий сніг, роботи ведуться безперервно.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 лютого аварійно-відновлювальні бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 10 аварійних ситуацій на водоводах.



