Рівень радіації у Харкові та області на 14 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 14 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,12 – 0,15 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 13 лютого.
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