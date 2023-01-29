У Харкові розпочали серію спортивних тренувань для всіх бажаючих (фоторепортаж)

Більшість людей сьогодні керуватимуться насамперед своїми особистими інтересами і лише в десяту чергу – такими словами, як «борг», «обов'язок», «професіоналізм».

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде сніг, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.