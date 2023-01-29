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29.01.2023  09:14   Василь Голосний

У Харкові розпочали серію спортивних тренувань для всіх бажаючих (фоторепортаж)

Відкрите спортивне тренування “Почни новий рік з Kharkiv Sport City” відбулося у безпечному місці, на підзему паркінгу ТРЦ “Нікольський”.

Харків, відкрите тренування дітей
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

В рамках заходу пройшло легке тренування, відбулися змагання на стояння у планці. Найвитриваліші отримали призи від Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Потім усі бажаючі танцювали зумбу та вивчити танцювальну зв’язку разом із тренерами “Sobko Fitness Family”.

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Тэги:  харьков, харків, спорт, танці, тренування
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