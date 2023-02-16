Прикордонникам Харкова передали новий квадрокоптер

Парк квадрокоптерів одного з прикордонних підрозділів на Харківщині поповнив новенький безпілотний літальний апарат.
Про це повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, передає РЕДПОСТ
Квадрокоптер DJI Mavic 3 належить до техніки, яка вкрай необхідна нашим бійцям на передовій. Він має покращені характеристики та допомагатиме нашим захисникам у виконанні бойових завдань зі знищення ворога.
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