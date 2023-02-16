16.02.2023 11:15 Рита Парфенова

Прикордонникам Харкова передали новий квадрокоптер

Парк квадрокоптерів одного з прикордонних підрозділів на Харківщині поповнив новенький безпілотний літальний апарат.

Про це повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ, передає РЕДПОСТ



Квадрокоптер DJI Mavic 3 належить до техніки, яка вкрай необхідна нашим бійцям на передовій. Він має покращені характеристики та допомагатиме нашим захисникам у виконанні бойових завдань зі знищення ворога.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 15 по 16 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі , що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



