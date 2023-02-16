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16.02.2023  09:28   Рита Парфенова

Харків на ранок 16 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 15 по 16 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 лютого.

15 лютого ворог тричі завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп’янська. Сталося декілька пожеж. Горіли: прибудова до приватного житлового будинку, господарча споруда на загальній площі близько 50 кв.м., а також приватне підприємство на площі 700 кв.м., де горів ангар з автобусами. Постраждалих немає.

О 15:25 рятувальники Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження 3-х приватних домоволодінь. Постраждалих немає.

Загалом за добу з 15 по 16 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

  • 10 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 341 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 по 16 лютого під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.



 

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, харьков, агрессия россии
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