16.02.2023 09:28 Рита Парфенова

Харків на ранок 16 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 15 по 16 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 лютого.

15 лютого ворог тричі завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп’янська. Сталося декілька пожеж. Горіли: прибудова до приватного житлового будинку, господарча споруда на загальній площі близько 50 кв.м., а також приватне підприємство на площі 700 кв.м., де горів ангар з автобусами. Постраждалих немає.



О 15:25 рятувальники Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження 3-х приватних домоволодінь. Постраждалих немає.



Загалом за добу з 15 по 16 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 341 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 по 16 лютого під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.









