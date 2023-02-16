Харків на ранок 16 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 15 по 16 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 лютого.
15 лютого ворог тричі завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп’янська. Сталося декілька пожеж. Горіли: прибудова до приватного житлового будинку, господарча споруда на загальній площі близько 50 кв.м., а також приватне підприємство на площі 700 кв.м., де горів ангар з автобусами. Постраждалих немає.
О 15:25 рятувальники Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Виявлені пошкодження 3-х приватних домоволодінь. Постраждалих немає.
Загалом за добу з 15 по 16 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 341 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.
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